Слухи о смертельной болезни Анастасии Заворотнюк муссируются СМИ уже несколько недель. Не осталась в стороне и певица Елена Ваенга.

Слухи о смертельной болезни Анастасии Заворотнюк муссируются СМИ уже несколько недель. Не осталась в стороне и певица Елена Ваенга.Многие отечественные знаменитости уже высказались об Анастасии Заворотнюк. Одни сделали это довольно кратко, пожелав артистке здоровья, другие более словоохотливо, снявшись в передачах, посвященных ей. Не осталась в стороне и певица Елена Ваенга.Отметим, что популярная исполнительница долго молчала. Но и ее терпение лопнуло, когда новостей об стало уж слишком много. Кстати, по последним данным, артистку якобы частично парализовало. Так, на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" Елена опубликовала фотографию звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" и обратилась к репортерам."Журналисты!!!!!;(((((((((( хватит !!!(((((( остановитесь.....(((((( пожалуйста....)(((((((((((( ну побойтесь Бога (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – цитирует Елену Ваенгу . Интересно, что одни комментаторы поддержали артистку, а другие выступили против, объяснив, что репортеры лишь выполняют свою работу.Отметим, что не так давно Елена Ваенга и сама переживала проблемы со здоровьем. Еще летом артистка признавалась, что заболела, и сообщила, что улетает за границу лечиться. Тогда многочисленные поклонники взволновались за свою любимицу, и певице пришлось объяснить, что у волноваться не о чем: у нее просто насморк.Тем не менее, слухи о плохом самочувствии Ваенги муссируются в СМИ несколько месяцев. По некоторым данным, проблемы со здоровьем у артистки начались в ноябре 2018 года. Тогда стало известно, что она попала в больницу. Причину госпитализации не уточнила.