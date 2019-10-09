Что говорят жители района? От чего им теплее - от слов чиновников или от их дел? Расскажем уже в следующем выпуске в 14.25

Огонь, вода и уже теплые трубы. Угроза миновала.Об этой ситуации мы рассказывали в сентябре. Было неясно, какая компания должна обеспечивать жителей теплом. Одна - "Вязники Энергия"- проходит процедуру банкротства, у другой не было лицензии на обслуживание ряда объектов. И все же руководство района нашло компромиссное решение. Тепло в дома подала компания "Вязники Энергия". Но это переходный период. До конца года будет заключено новое концессионное соглашение с «Владимиртеплогазом» - компанией, которая отвечает всем требованиям. Финансовый потенциал будущей сделки оценивается примерно в 350 миллионов рублей, но эта цифра не окончательная. С 2020 года компания «Владимиртеплогаз» будет единственным поставщиком тепла вязниковцам.Игорь Зинин, глава администрации Вязниковского района: "У нас плановая подготовка была, при этом мы делали акцент на то, что старый концессионер по решению суда должен был уйти. Решение суда должно было состояться в июне, но к сожалению так получилось, старый собственник - "Вязники Энергия"- подал в самый последний день заявление."А что говорят жители района? От чего им теплее - от слов чиновников или от их дел? Расскажем уже в следующем выпуске в 14.25. Следите за Вестями.