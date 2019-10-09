Украина не намерена продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, так как в планах Киева - подписание долгосрочного договора по европейским правилам.

Украина не намерена продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, так как в планах Киева — подписание долгосрочного договора "по европейским правилам". Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает ТАСС.Премьер отметил, что переговоры с РФ по газу будут длиться "как минимум несколько месяцев". В это время Киев хочет успешно имплементировать европейское энергетическое законодательство. "Но как оно получится — посмотрим", — сказал Гончарук.Министр энергетики РФ Александр Новак заявил ранее о возможности пересмотра технических параметров в контракте на транзит газа с Украиной при его продлении на год.По словам Новака, Россия готова предложить продление контракта на существующих юридических условиях, при этом некоторые технические параметры могут поменяться, в связи со значительным изменением ситуации по сравнению с десятилетней давностью. Речь идет и о потреблении газа Украиной, и об объемах транзита.