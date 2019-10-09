Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко обвинил Россию в том, что она якобы не хочет передавать украинской стороне арестованные при попытке нарушить границу украинские корабли. Однако выяснилось, что проблема заключается в самом Киеве, который не желает принимать собственные старые корыта.

Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко обвинил Россию в том, что она якобы не хочет передавать украинской стороне арестованные при попытке нарушить границу украинские корабли. Однако выяснилось, что проблема заключается в самом Киеве, который не желает принимать собственные "старые корыта".Три украинских военных корабля были задержаны вместе с их экипажами во время попытки нарушения российской границы в Керченском проливе еще 25 ноября 2018 года. Люди, которых Петр Порошенко использовал для провокации и очередного обострения, в конечном итоге, вернулись на родину. А вот техника до сих пор находится на российской территории.При этом украинская сторона попыталась выставить все так, словно это Россия отказывается возвращать корабли. С подобным заявлением выступил адмирал Игорь Воронченко. Однако факты говорят о том, что истерика командующего Военно-морскими силами Украины идет вразрез с реальностью."Россия уже неоднократно давала информацию украинской стороне, предлагала Киеву забрать эти корабли. Они не представляют дня нас никакой ценности. Это старые корыта, как мы их называем. И Украина по непонятным причинам не забирает этот металлолом, который нам, в общем-то, абсолютно не нужен", – цитирует заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина.Материал дополняется.