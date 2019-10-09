Умершую Чемпионку России по кикбоксингу обокрала подруга. По крайней мере, так считает мать погибшей. Родительница девушки убеждена, что спортивные костюмы и наручные часы из квартиры ..

Умершую Чемпионку России по кикбоксингу обокрала подруга. По крайней мере, так считает мать погибшей.Родительница девушки убеждена, что спортивные костюмы и наручные часы из квартиры дочери пропали не просто так. А с помощью подружки. Их дружбе десять лет, они вместе выступали за сборную России, пишет . В августе 33-летняя спортсменка погибла во время сборов в Севастополе. Жагупова пыталась спасти вице-чемпионку мира Элину Гисмееву во время шторма в Черном море. Она нырнула, чтобы вытащить подругу, но стихия погубила обеих, напоминает "телеграм"-канал Mash.