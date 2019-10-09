Юлию Михалкову не взяли в новое шоу юмористов Чем
торт не шутит. Выступление участников шоу Уральские пельмени пройдет в
Екатеринбурге.
Юлию Михалкову не взяли в новое шоу юмористов "Чем
торт не шутит". Выступление участников шоу "Уральские пельмени" пройдет в
Екатеринбурге.
Внимательные
поклонники комиков заметили, что звезды коллектива нет на афишах премьеры,
которая состоится 11 октября. На сайте шоу "Уральские пельмени"
говорится о том, что новое представление будет посвящено различным особенностям
праздников.
"Он бывает
семейным и корпоративным, всероссийским. На нем правит
и наживается тамада. День рождения, это грустный он. Если ты его
не помнишь, значит он удался", – сказано в описании. К афише
прикреплена фотография юмористов, на нем изображены все артисты шоу
"Уральские пельмени", но нет Юлии Михалковой, сообщает
Осведомленный
источник в коллективе сообщил, что Юлия Михалкова ушла из шоу "Уральские
пельмени". По его словам, отказ актрисы от гастролей вызвал сильное
недовольство в команде. "Артисты решили дать дорогу другим участникам", -
отметил инсайдер.
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