Юлию Михалкову не взяли в новое шоу юмористов Чем торт не шутит. Выступление участников шоу Уральские пельмени пройдет в Екатеринбурге.

Юлию Михалкову не взяли в новое шоу юмористов "Чемторт не шутит". Выступление участников шоу "Уральские пельмени" пройдет вЕкатеринбурге.Внимательныепоклонники комиков заметили, что звезды коллектива нет на афишах премьеры,которая состоится 11 октября. На сайте шоу "Уральские пельмени"говорится о том, что новое представление будет посвящено различным особенностямпраздников."Он бываетсемейным и корпоративным, всероссийским. На нем правити наживается тамада. День рождения, это грустный он. Если ты егоне помнишь, значит он удался", – сказано в описании. К афишеприкреплена фотография юмористов, на нем изображены все артисты шоу"Уральские пельмени", но нет Юлии Михалковой, сообщаетОсведомленныйисточник в коллективе сообщил, что Юлия Михалкова ушла из шоу "Уральскиепельмени". По его словам, отказ актрисы от гастролей вызвал сильноенедовольство в команде. "Артисты решили дать дорогу другим участникам", -отметил инсайдер.Материал дополняется