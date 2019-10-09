Пользователи шутят: "зарядка в преддверии зимы".

Эти кадры в нашу редакцию прислали зрители "Вестей". На Комиссаровских прудах областного центра под дождём, переходящим в мокрый снег, дикие кряквы бодро "рассекают" водную гладь. Пользователи шутят: "зарядка в преддверии зимы". После благоустройства и очистки прудов уток стало ещё больше. Сейчас особей - почти сотня. Кстати, по словам экологов, в последние годы зимой дикие утки даже зимуют во Владимире. Они просто перебираются на незамерзающий водоём в районе ТЭЦ.Мария Платанюк