Дорогу ждут уже не один десяток лет

В 2020 году во Владимире начнется строительство Рпенского проезда, который должен стать дублером улицы Добросельской, тем самым сократив время в пути из Доброго в центр города. Об этом на своей пресс-конференции сообщил Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.На строительство дороги потребуется 2,2 млрд рублей. По оценкам, ее протяженность составит 2,2 километра. Губернатор также подметил, что к строительству отнесутся со всей серьезностью и постараются сделать качественную трассу, способную долгие годы выдерживать большой поток транспорта.