В Башкортостане медведь распотрошил пасеку с пчелами. Кадры с десятками разоренных ульев появились в социальных сетях. Судя по тому, что пострадали несколько десятков пчелиных домиков, косолапый мог действовать не один, передает ГТРК Башкортостан.

В Башкортостане медведь распотрошил пасеку с пчелами. Кадры с десятками разоренных ульев появились в социальных сетях. Судя по тому, что пострадали несколько десятков пчелиных домиков, косолапый мог действовать не один, передает ГТРК "Башкортостан".Напомним, аналогичный случай зарегистрирован и в Мелеузовском районе. Бурый медведь напал на местную пасеку этим летом. Для пчеловодов такое нашествие хищников является огромной проблемой. Они приходят по ночам и ломают пчелиные домики, чтобы добыть мед. Большие ульи они "обрабатывают" прямо на месте, а меньшие оттаскивают в сторону и уже там ломают.Пасечники находятся в отчаянии: отстрел бурых медведей запрещен, так как эти животные занесены в Красную книгу, а дежурить каждую ночь в лесу нет возможности.Следует отметить, что в республике активность медведей достаточно высокая. Звери часто совершают нападения на домашний скот, а в некоторых случаях даже заходят в населенные пункты.