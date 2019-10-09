После выхода репортажа о текущей крыше в доме на ул. Лермонтова, 30 во Владимире в Фонде капитального ремонта прокомментировали ситуацию

После выхода репортажа о текущей крыше в доме на ул. Лермонтова, 30 во Владимире в Фонде капитального ремонта прокомментировали ситуациюПо телефону "Вестям" сообщили - претензий к подрядчику - компании из Брянска "Лик-Строймаркет" - нет. Но пообещали, что на следующей неделе фирма за свой счет установит на крыше металлические стоки, чтобы вода не попадала в квартиры. Напомним, крышу по программе капитального ремонта перекрыли в прошлом году. Но стало только хуже, рассказывали жители. Вода с новой крыши стала течь прямо по стенам. В квартирах начались короткие замыкания. Еще в феврале жители обратились с жалобой в Фонд капитального ремонта. Встретились с подрядчиком. Им сказали, что все дело в некачественном проекте реконструкции крыши. Но пообещали, что все проблемы будут решены.Алексей Завражнов, старший по дому: "Подрядчик обещал в течение теплого времени года, значит, это дело устранить. И с тех пор, как бы вот, ждем, когда он устранит. Но теплое время уже практически на исходе."