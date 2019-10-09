Торжественное награждение победителей и призеров проходит в областной филармонии.

В эти минуты подводятся итоги смотра-конкурса "Самая красивая деревня Владимирской области". Торжественное награждение победителей и призеров проходит в областной филармонии.Напомним, в этом году на звание «Самого красивого» претендовали 97 населённых пунктов. По результатам интернет-голосования лидируют в своих номинациях сёла Илькино Меленковского района, Пировы Городищи Вязниковского и село Кистыш Суздальского района. Призовой фонд конкурса - почти миллион рублей. А главный приз конкурса - 150 тысяч рублей. Кто получит деньги на развитие своей деревни или села - сообщим в следующих выпусках сегодня, следите за новостями.