Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал голосование парламента Нидерландов, призвавшего расследовать роль Украины в деле о крушении пассажирского Boeing 777 рейса MH17. Он уверен, что для Киева ничего хорошего это не несет и сами украинские власти это понимают.

Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал голосование парламента Нидерландов, призвавшего расследовать роль Украины в деле о крушении пассажирского Boeing 777 рейса MH17. Он уверен, что для Киева ничего хорошего это не несет и сами украинские власти это понимают.Олег Соскин отметил, что желание общественности и властей Нидерландов выяснить все обстоятельства катастрофы лайнера Boeing 777авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, хорошо объяснима. В связи с этим понятно, зачем нидерландский парламент хочет узнать о причинах незакрытия воздушного пространства над зоной боевых действий в Донбассе."Это могло быть или из-за некомпетентности украинских властей, или был какой-то преступный умысел", – цитирует Олега Соскина. Он добавил, что смена власти на Украине позволила многим вещам, прежде надежно скрытым, начать обнажаться. "Может случиться так, что было преднамеренно незакрытое пространство, чтобы спровоцировать ситуацию, чтобы была открыта ловушка и чтобы в нее попал в данный самолет", – заметил политолог.Как украинский эксперт, Олег Соскин не может допустить и мысль, что сам пуск ракеты осуществили Вооруженные силы Украины. Однако даже в таком случае, считает он, ничего хорошего Киеву не светит. "В Киеве напуганы, там не знают, что им делать. У Зеленского нарастает очень много проблем", – заметил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы.Материал дополняется.