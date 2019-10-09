Компания "Русклимат" создала более 150 рабочих мест. Владельцы предприятия обещают, что средняя зарплата будет в районе 40 тыс. руб. в месяц.

После выхода на проектную мощность он будет выпускать более миллиона радиаторов в год. Компания "Русклимат" создала более 150 рабочих мест. Владельцы предприятия обещают, что средняя зарплата будет в районе 40 тысяч рублей в месяц. Завод запустили в технопарке «ИКСЭл», созданном инвесторами в 2014 году на базе киржачского предприятия «Автосвет». Сейчас технопарк, занимает 18 гектаров; численность работников превышает 1,5 тысячи человек. Его резиденты выпускают вентиляционное оборудование, электрические конвекторы и другие климатические приборы. «ИСКЭл» входит в число самых эффективных российских технопарков. В его развития за 5 лет вложено более 5 миллиардов рублей."Радио России-Владимир"