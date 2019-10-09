В столичном Жулебине после жестокого ограбления объевлен план Перехват объявлен. Четверо злоумышленников в масках напали на мужчину, ударив его топором по голове. Преступники отобрали у ..

В столичном Жулебине после жестокого ограбления объевлен план "Перехват" объявлен. Четверо злоумышленников в масках напали на мужчину, ударив его топором по голове.Преступники отобрали у пострадавшего сумку, после чего скрылись на синем Dodge. Предположительно, их добычей стали 50–60 тысяч долларов США. Потерпевший был госпитализирован, передает "телеграм"-канал Life Shot.