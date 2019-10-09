Владельцы хостелов ищут возможности, чтобы перехитрить законодательства. С 1 октября в России запрещено размещать хостелы в жилых помещениях.

Чтобы обойти закон, предприниматели называют квартиры, в которых размещены хостелы, апартаментами, мини-отелями, общежитиями или же суточным жильем, пишет "Российская газета" со ссылкой на юристов.Ранее Минэкономразвития обратилось к системам онлайн-бронирования с просьбой убрать с сайтов информацию о квартирах, которые сдаются в качестве гостиничных номеров.Туристы же со своей стороны в юридические тонкости не вдаются и не пытаются найти разницу между хостелом, квартирой и апартаментами: им важно где-то остановиться, а как это называется – значения не имеет.В законодательстве нет ограничений на сдачу квартир, однако в случае аренды квартиры арендодатель не оказывает никаких дополнительных услуг в виде питания, уборки, стойки регистрации и так далее.Эксперты считают, что разделить гостиничный бизнес и краткосрочную аренду сможет закон о туристическом жилье – если объявление о краткосрочной аренде попадет в сферу гостиничных услуг, это будет считаться нарушением закона.С 1 октября хостелы должны размещаться в нежилых помещениях на первом этаже и иметь отдельный вход. Специалисты рынка полагают, что владельцам нелегальных хостелов не удастся долго скрываться от закона – соседи могут пожаловаться, если обнаружат хостел в подъезде.Часть владельцев хостелов уже начали удалять объявления с платформ онлайн-бронирования.