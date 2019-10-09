Газовая труба взорвалась в самом центре Петербурга. Столб пламени поднялся до второго этажа жилого дома, в окнах квартир выбило стёкла.

Газовая труба взорвалась в самом центре Петербурга. Столб пламени поднялся до второго этажа жилого дома, в окнах квартир выбило стёкла.Взрыв произошёл вскоре после полуночи на газопроводе диаметром более 20 сантиметров. Пострадавших нет.Аварийные бригады перекрыли подачу газа, огонь потух. Жильцы считают, что трубу задели рабочие: ремонтные работы идут на этом месте уже несколько недель. Но точную причину назовут только после детальной проверки, сообщает телеканал "Россия 24".