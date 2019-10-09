В среду, 9 октября, в работе социальной сети Инстаграм произошел глобальный сбой. Согласно данным сервиса Downdetector, с проблемами столкнулись жители России, Белоруссии, Польши, Греции, Франции, ..

В среду, 9 октября, в работе социальной сети "Инстаграм" произошел глобальный сбой. Согласно данным сервиса Downdetector, с проблемами столкнулись жители России, Белоруссии, Польши, Греции, Франции, Великобритании, США, Бразилии, Аргентины и Японии.Большинство пользователей (57%) пожаловались на неполадки при загрузке новостной ленты, другие (24%) сообщили о проблемах во время просмотра "Сторис". Остальные юзеры (17%) не смогли загрузить фотографии в социальную сеть, передает .