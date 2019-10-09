Режиссер фильма о почившей Юлии Началовой Андрей Загорский раскрыл подробности съемок. Так стало известно, кто сыграет в ленте Примадонну.

Режиссер фильма о почившей Юлии Началовой Андрей Загорский раскрыл подробности съемок. Так стало известно, кто сыграет в ленте Примадонну.Ранее поступила информация, что Загорский не смог договориться с родственниками звезды по поводу полноценной работы над картиной. Из-за этого кинематографисту пришлось менять персонажей, но отказываться от своей идеи Андрей не собирается."Мы приняли решение о том, что в фильме "Буду рядом" главной героинейбудет Юлия Качалова. Это уже окончательное решение, потому что мыпотеряли всякую надежду найти компромисс", – поделился Загорский.Он также отметил, что в съемках примет участие двойник Аллы Пугачевой, т.к. с самой Примадонной договориться, видимо, не удалось. Роль знаменитой певицы исполнит Мирабелла Стрельцова – полуфиналистка проекта "Минута славы", певица и продюсер."Она исполняет в моей картине роль известной российской певицы АнныБорисовны. <…> Там никто ни к чему придраться не сможет, потомучто это одно лицо, это один голос. Все это вживую". – уточнил Загорский в интервью с журналистами .Он подчеркнул, что история будет повествовать о молодой девушке Юлии Качаловой, которая приехала из провинции покорять мир шоу-бизнеса. Кинокартина расскажет о непростом пути победительницы вокального конкурса, которая в 18 лет вышла замуж за известного певца.