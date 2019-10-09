В Стокгольме объявят имя лауреата Нобелевской премии по химии. В числе предполагаемых кандидатов — 99-летний профессор Мюнхенского университета Рольф Хьюсген. В случае победы он станет самым возрастным действующим обладателем награды.

В Стокгольме объявят имя лауреата Нобелевской премии по химии. Телеканал "Россия 24" и сайт 33Live.RuRu будут вести прямую трансляцию из Стокгольма после 12:30 по московскому времени, а сразу после — специальный выпуск программы "Вопрос науки" с доктором физико-математических наук Алексеем Семихатовым.Награда может быть присуждена авторам статей, опубликованных в рецензируемой печати. Открытие должно быть существенным и признанным международным научным сообществом, поэтому экспериментаторы получают премию чаще теоретиков, сообщает ТАСС.Никто, кроме членов соответствующих нобелевских комитетов, не знает фамилий ученых, номинированных на премию. Но эксперты делают свои предположения, кто в этом году может стать лауреатом. Так, в числе предполагаемых кандидатов — профессор Мюнхенского университета Рольф Хьюсген. Ему 99 лет. В случае победы он станет самым возрастным действующим обладателем награды.Еще один возможный претендент — Мортен Мельдаль из Университета Копенгагена, который исследовал реакцию азид-алкинового циклоприсоединения, названную в его честь. Также в списке Эдвин Саузерн – профессор Оксфорда, создавший метод исследования ДНК, которые позволяет определять число копий генов в пробе. Марвин Карутерс, Лерой Худ и Майкл Ханкапиллер могут получить Нобеля за разработку методов синтеза и секвенирования ДНК.Среди претендентов уже несколько лет подряд значатся Джон Гуденоф и Стэнли Уиттинхэм, которые разработали литий-ионные аккумуляторы, используемые в смартфонах, ноутбуках и прочей электронике.В прошлом году премия была присуждена американцам Фрэнсис Арнольд и Джорджу Смиту и англичанину Грегори Винтеру за исследования в области эволюции ферментов и отображения пептидов и антител.Вручение награды состоится в Стокгольмской филармонии 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Размер денежной награды в нынешнем году составляет 9 миллионов крон (около 900 тысяч долларов).