Среди них было 9 детей

8 октября в селе Семёновское-Красное сгорел частный дом многодетной семьи из 20 человек. Пожарным удалось помочь спастись 12 жителям, находящихся дома в момент возгорания, сообщают в МЧС России по Владимирской области.Огонь вспыхнул около 14 часов. Несмотря на запоздалое сообщение, спасатели быстро оказались на месте. К счастью, жильцы, среди которых было 9 детей, смогли сами покинуть дом.Позднее выяснилось, что в частном доме зарегистрировано 20 человек, входящих в состав одной семьи. В результате пожара сгорела внутренняя отделка квартиры, а также имущество на площади 150 кв.м.Администрация Суздальского района оказывает известной многодетной семье различную поддержку, им уже предоставили временное жилье.