Вандалов ищет полиция, им грозит штраф и общественные работы.

Этой осенью в Уфе начали обновлять автобусные остановки. На смену устаревшим павильонам пришли умные остановки с Wi-Fi, USB-портами, светодиодным освещением, тревожной кнопкой и громкоговорителем, который позволяет оповещать граждан о возможных чрезвычайных ситуациях и необходимых действиях. Однако далеко не все уфимцы оценили по достоинству умные технологии."На сегодняшний день в Уфе уже установлено 35 остановочных павильонов из 106 запланированных. К сожалению, не обошлось и без случаев вандализма. Неизвестные хулиганы повредили два остановочных комплекса – по улице Ленина, 26 и 50", - сообщается на сайте администрации Уфы.Местные власти написали заявление в полицию. Сейчас вандалов ищут. Им грозят штрафы до 40 тысяч рублей и обязательные или исправительные работы. Администрация города просит горожан бережнее относиться к объектам, которые устанавливаются для их удобства.