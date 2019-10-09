В Белозерске Вологодской области мужчина жестоко расправился с любовником жены. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Как удалось установить следователям, в мае этого года ..

В Белозерске Вологодской области мужчина жестоко расправился с любовником жены. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело.Как удалось установить следователям, в мае этого года мужчина распивал алкогольные напитки в компании друзей. Во время застолья он неожиданно набросился на приятеля, заподозрив его в связи с супругой. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.Злоумышленник попытался скрыться с места преступления, но сотрудники Росгвардии успели его задержать. Мужчине назначили наказание в виде 8 лет колонии строгого режима, сообщает .