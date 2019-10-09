Во вторник, 8 октября, в жилом доме в Колпинском районе Санкт-Петербурга произошел хлопок. В однокомнатной квартире на восьмом этаже взорвался электросамокат, который находился на зарядке. ..

Во вторник, 8 октября, в жилом доме в Колпинском районе Санкт-Петербурга произошел хлопок. В однокомнатной квартире на восьмом этаже взорвался электросамокат, который находился на зарядке. После этого в помещении начался пожар.По предварительной информации, во время зарядки произошла разгерметизация аккумулятора, что привело к хлопку. Взрывная волна выбила стекла в квартире, один из осколков попал в глаз женщине, которая шла по улице. Пострадавшей понадобилась помощь медиков. Отмечается, что жители смогли потушить возгорание самостоятельно.Инцидент прокомментировал генеральный директор компании "Сегвей СПб" Тенгиз Репрынцев. Эксперт отметил, что в 90% случаев взрыв связан с механическим повреждением. "То есть транспортное средство уронили или ударили, а после этого поставили на подзарядку. Вероятность того, что аккумулятор взорвется сам по себе, минимальна", – подчеркнул он.Чтобы обезопасить себя от подобных ситуаций, Репрынцев рекомендует ориентироваться при покупке устройства на "фирму, которая уже успела зарекомендовать себя на рынке", внимательно прочитать правила эксплуатации и следить за тем, чтобы электросамокат не имел повереждений, сообщает .