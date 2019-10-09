В зоопарке Ижевска погиб четырехмесячный олененок по кличке Венера. Животное перекормили посетители, сообщает . Трагедия произошла две недели назад. Причиной гибели олененка стало ..

В зоопарке Ижевска погиб четырехмесячный олененок по кличке Венера. Животное перекормили посетители, сообщает .Трагедия произошла две недели назад. Причиной гибели олененка стало переедание и наличие инородных предметов в желудке. "В ее желудке были найдены пропиленовые нити и куски резины. Это привело к закупорке органа и впоследствии – к его разрыву", – приводит официальное сообщение .Администрация зоопарка Ижевска обратилась к посетителям с просьбой не кормить животных. Они объяснили, что у зверей нет чувства насыщения, и поэтому они едят все, что им дают люди, передает ".