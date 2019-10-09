Никаких белочек заместитель директора холдинга Вертолеты России Игорь Чечиков не фотографировал. С ним действительно произошел несчастный случай, сейчас он находится в больнице, но все подробности инцидента – домыслы и фантазии СМИ.

Никаких белочек заместитель директора холдинга "Вертолеты России" Игорь Чечиков не фотографировал. С ним действительно произошел несчастный случай, сейчас он находится в больнице, но все подробности инцидента – домыслы и фантазии СМИ, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.Напомним, ранее ряд издании сообщил, будто Чечиков немного выпил и решил сфотографировать белок, которые резвились у окна его особняка. Однако мужчина не удержался, упал со второго этажа и получил черепно-мозговую травму.