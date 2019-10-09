Не так давно Любовь Толкалина вместе с дочерью Марией дали откровенное интервью, в котором рассказали о том, как преодолевают острые углы в отношениях.

Не так давно Любовь Толкалина вместе с дочерью Марией дали откровенное интервью, в котором рассказали о том, как преодолевают острые углы в отношениях.Сейчас между мамой и дочкой царят мир и дружелюбие. Впрочем, 18-летняя Мария сейчас живет в Санкт-Петербурге вместе со своим женихом. Толкалина рассказывала, что очень тепло относится к Никите (парень Марии – прим.ред), однако так было не всегда. Актриса припомнила, что долгое время вообще не знала, с кем водится ее дочь."Достаточно продолжительное время я могла увидеть только тень Никиты уподъезда, глядя из окна в темноту. После прогулок за полночь он провожалМашу домой. Та поездка в Питер стала катализатором для нашего с Никитойзнакомства. До этого Маша на все мои ненавязчивые расспросы отвечаласухо", – рассказала Любовь.Она отметила, что Мария – человек довольно закрытый и не любит выносить свою личную жизнь напоказ. По этой же причине девушка старалась до последнего скрыть своего возлюбленного даже от матери. Впрочем, переживать за то, что Толкалина не примет ухажера, девушке не пришлось."Никита оказался приятным, ответственным молодым человеком, интереснымсобеседником, рассудительным, предприимчивым, простым, веселым изаботливым.Не могу не поделиться своим искренним восторгом от того, что у менятеперь двое детей. Была только Маша, а теперь еще и Никита. Бывают жетакие чудеса!", – Любовь в интервью с корреспондентами издания "7 дней".Напомним, что не так давно Мария Михалкова-Кончаловская поделилась радостной новостью. В своем микроблоге она выложила фотографию вместе со своим парнем. Пара помолвочными кольцами.