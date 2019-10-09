На протяжении долгого времени Виталий Гогунский, который сыграл одну из главных ролей в сериале Универ, носил бороду. Многим не нравился внешний вид актера, поэтому ему настоятельно рекомендовали избавиться от волос на лице.

На протяжении долгого времени Виталий Гогунский, который сыграл одну из главных ролей в сериале "Универ", носил бороду. Многим не нравился внешний вид актера, поэтому ему настоятельно рекомендовали избавиться от волос на лице.И вот, наконец, это совершилось. Накануне знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый пост. На записи он предстал без бороды."Ну что, друзья, как лучше – с бородой или без?", – поинтересовался Гогунский у своих фолловеров.Мнения подписчиков снова разделились. Одни отметили, что так Виталий выглядит значительно моложе. "Все-таки без бороды ты нам роднее как-то", "Так моложе и симпотнее, а еще выглядишь ухоженным", "Без! С бородой на бомжа похож!", "Пожалуй, привычнее тебя видеть без бороды!", "На десятку минимум помолодел, эликсир молодости как-будто выпил!", "Борода лет 15 прибавляет! Успеете еще состариться!", "Без бороды моложе, свежее, добрее!", – высказались поклонники."Главное, что бы вам было комфортно, а все остальное неважно!", – отметила фанатка.Тем не менее, часть аудитории расстроилась из-за внешних перемен актера. "С бородой теплее!", "С бородой однозначно!", – негодовали критики.