Сегодня во Владимирской области, как и во всей России, экономический диктант. Его тема - "Сильная экономика - процветающая Россия"

Сегодня во Владимирской области, как и во всей России, экономический диктант. Его тема - "Сильная экономика - процветающая Россия"Акция проходит уже третий раз. В прошлый раз в ней приняли участие почти 100 тысяч человек. В этом году она обещает стать более масштабной - впервые к акции присоединились все без исключения регионы страны. Главная цель - показать, что экономические знания необходимы каждому для решения ежедневных задач. Например, кто рассчитывает транспортный налог для физического лица? Или кого следует вызвать для расчета стоимости своей квартиры? По итогам Диктанта будут сформулированы рекомендации для составителей школьных и вузовских программ по экономике. Диктант можно пройти на сайте с12 часов дня до полуночи. Также на сайте можно узнать адреса, где диктант будет проводиться очно.