Когда появились первые бумажные деньги? Кто организовал вольное экономическое общество? На эти и другие вопросы сегодня отвечали участники Всероссийского экономического диктанта.

Когда появились первые бумажные деньги? Кто организовал вольное экономическое общество? На эти и другие вопросы сегодня отвечали участники Всероссийского экономического диктанта. Он проводится в третий раз. Темой этого года стала "Сильная экономика - процветающая Россия".Павел Захаров, директор института экономики и менеджмента ВлГУ: "Есть две категории тех, кто пишет сегодня экономический диктант. Есть отдельно задания для студентов высших учебных заведений и есть задания для студентов колледжей и школьников. Разные уровни сложности."Цель диктанта - повышение экономической грамотности населения. Принять в нем участие мог любой желающий, для этого во Владимирской области было организовано 45 региональных площадок. Диктант - 20 тестовых вопросов с одним или несколькими вариантами ответа. Выполнить задания можно и онлайн - на сайте Всероссийского экономического диктанта до конца сегодняшнего дня. В этом году много вопросов о российской и мировой истории экономики, о работе Вольного экономического общества. Кроме истории - вопросы об экономической ситуации в стране и национальных проектах России. Результаты диктанта станут известны в ноябре, по их итогам будут сформированы рекомендации для школьных и вузовских программ по экономике.Евгения Пряхина, студентка ВлГУ: "В целом вопросы и сложные и не сложные. На общий кругозор всех знаний в области экономики. Для студентов четвертого курса должно быть не сложно."