Он отправится в колонию на полгода

Ленинский районный суд вынес приговор владимирцу, повторно попавшемуся пьяным за рулем, сообщают в прокуратуре по Владимирской области.Судом установлено, что житель Владимира имел не погашенную судимость за вождение в нетрезвом виде. Тогда его лишили прав на 2 года, а также назначили 400 часов исправительных работ.Не погасив прошлую судимость, он вновь сел пьяным за руль. За это суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на полгода в колонии-поселении, а также лишение прав на 3 года.