Сборник Анатолия Шарова включает в себя как новые, так и уже полюбившиеся читателям рассказы.

Сборник Анатолия Шарова включает в себя как новые, так и уже полюбившиеся читателям рассказы.Главными героями книги стали простые люди. Сюжеты жизнь подбрасывает каждый день, рассказывает Анатолий Петрович. Он уже 9 лет работает в Приемной Президента, куда приходят люди с самыми разными просьбами и проблемами. Часто жизненные сюжеты настолько интересны, что становятся основой для творчества. Особенно близка автору тема русской глубинки, он сам жил в деревне Гусь-Хрустального района до 15 лет. Безработица, упадок сёл - за этим нельзя наблюдать молча, убежден писатель. "У остывшей реки" - девятый сборник литератора. Автор выступает в нем в качестве борца с коррупцией.Анатолий Шаров, член союза писателей России: "Вы помните, в советское время боялись ОБХСС? Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. Придет ОБХСС и все заберет, поэтому люди и боялись. А сейчас - ну чего? Чем больше украл, тем быстрее откупишься. Надо называть вещи своими именами. Я вырос в деревне и меня приучили к честности и порядочности и называть вещи своими именами: вора - вором. Негодяя - негодяем.: