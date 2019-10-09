Речь идет о трех с половиной миллионах квадратных метрах строящегося жилья.

Тревогу при переходе на проектное финансирование вызывают около 1% российских застройщиков, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко."Мы исходим из того, что в районе 1% застройщиков вызывает у нас тревогу. Это где-то 3,5 миллиона квадратных метров. Мы должны с субъектами довести их вручную, с механизмом, если нужно, поручительства института развития "Дом.РФ" по проектному финансированию", - заявил Виталий Мутко, чьи слова приводят РИА Новости. По его словам, в настоящее время открыто более 15 тысяч эскроу-счетов.Ранее сообщалось, что около 800 девелоперов, у которых в стройке находится 30 млн кв м жилья, до сих пор не получили заключения о соответствии требованиям закона о долевом строительстве (ЗОС) и не перешли на проектное финансирование. Они могут попасть в зону риска.С 1 июля в России поменялась схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.Однако некоторые проекты смогут достраивать и заключать договора долевого участия (ДДУ) по старым правилам и после 1 июля. Чтобы закончить проекты без открытия эксроу-счетов, девелоперы должны подойти под установленные критерии: степень готовности многоквартирного дома – не менее 30% и объемы продаж – 10%. Порог готовности понижен для проектов комплексной застройки, девелоперов, которые достраивают проблемные объекты, занимаются программа ветхого жилья и системообразующих компаний.Сейчас большая часть (около 70%) жилых проектов в России достраивается без эскроу-счетов.