Все книги можно трогать и читать

Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи открылась выставка уникальных книг. Выполненные на ткани, на дереве, на специально состаренной бумаге. Авторский текст вышит бисером или крестиком, выжжен, нарисован или слеплен из глины!Уникальные книги сегодня побывают в Суздальской районной библиотеке, завтра – в Боголюбовской, а затем вернутся во Владимир, где пробудут до 5 ноября в корпусе областной библиотеки на ул.Мира.Все книги можно трогать и читать