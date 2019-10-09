Получаемый от преступной деятельности доход сожители тратили на приобретение новых партий наркотика.

34-летние сожители из Гусь-Хрустального, обвиняемые в незаконном обороте наркотиков, предстанут перед судом. Сообщили сегодня в региональном Следкоме.Следствием установлено, сожители, имеющие героиновую зависимость, через связи в криминальных кругах находили поставщиков, перевозили запрещенное вещество из регионов в Гусь-Хрустальный, расфасовали средство по пакетикам и сбывали наркозависимым знакомым. Так, 4 января мужчина по сети Интернет приобрел очередную партию вещества, выехал в Москву, в условном месте забрал «товар». На улице в Гусь-Хрустальном он был остановлен сотрудниками полиции, доставлен в отделение, где запрещенное вещество было изъято. Судом в отношении обоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На допросах сожители поясняли, что из-за своих проблем не могли устроиться на работу и таким способом хотели заработать на жизнь и пристрастия. Отметим, что женщине также предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти. Находясь в изоляторе, при досмотре после прогулки, обвиняемая с силой ударила по ноге полицейского.