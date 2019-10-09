Стационары дневного пребывания для граждан пожилого возраста планируется создать на базе учреждений в Муроме, Вязниках, Киржаче уже в ноябре этого года.

Стационары дневного пребывания для граждан пожилого возраста планируется создать на базе учреждений в Муроме, Вязниках, Киржаче уже в ноябре этого года. В следующем году - в Кольчугинском доме-интернате для престарелых и инвалидов.Муромский стационар будет рассчитан на 30 человек. Горожане пожилого возраста смогут пребывать здесь от трех часов в день, свыше семи часов или круглосуточно. Они могут заниматься в кружках, получать лечебно-оздоровительные процедуры. В зависимости от времени пребывания в стационаре будет организовано питание. Дневное пребывание для пожилых сможет решить массу проблем, пока родственники пенсионеров на работе.Сообщает Муром24