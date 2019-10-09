Специалист онкологического института Герцена Гузель Абузарова прокомментировала ситуацию с парализованной Заворотнюк. Она отметила, что у артистки не так много времени.

Специалист онкологического института Герцена Гузель Абузарова прокомментировала ситуацию с парализованной Заворотнюк. Она отметила, что у артистки не так много времени.Медик отметила, что сейчас знаменитости нужна только паллиативная помощь, т.к. пытаться дальше лечить коварный рак мозга уже не имеет смысла – это, увы, не принесет никаких результатов. Паллиативная помощь оказывается в конце жизни, когда врачи следят за состоянием пациента и облегчают симптомы, но вернуть утраченные функции уже не могутВрач также уточнила, что в случае с парализацией артистки в запасе есть совсем немного времени. Абузарова рассказала, что вернуть подвижность онкологическим больным можно только в течение двух суток, иначе потом ничего нельзя будет изменить."Но действовать нужно очень быстро, так как времени мало – максимум48 часов. Парализацию можно остановить только при появлении самых первыхпризнаков. Если она все-таки случилась, то пациент будет лежачим. Емуможно назначить только хороший уход", – подметила онколог в с журналистами издания Teleprogramma.pro.Напомним, что слухи о больной раком мозга Заворотнюк появились буквально в последние дни. Изначально было известие, что артистку якобы выписали из больницы, а после появилась информация, что ее просто перевезли в другое медицинское учреждение в связи с парезом правой части тела.