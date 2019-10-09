Специалист Онкологического института имени Герцена Гузель Абузарова прокомментировала ситуацию с парализованной Анастасией Заворотнюк. Она отметила, что у артистки не так много времени.

Специалист Онкологического института имени Герцена Гузель Абузарова прокомментировала ситуацию с парализованной Анастасией Заворотнюк. Она отметила, что у артистки не так много времени.Медик сообщила, что знаменитости нужна только паллиативная помощь. Пытаться лечить коварный рак мозга уже не имеет смысла – это не принесет никаких результатов. Паллиативная помощь оказывается в конце жизни, когда врачи следят за состоянием пациента и облегчают симптомы, но вернуть утраченные функции уже не могут.Врач уточнила, что в случае с парализацией артистки в запасе есть совсем немного времени. Абузарова рассказала, что вернуть подвижность онкологическим больным можно только в течение двух суток – потом ничего нельзя изменить."Действовать нужно очень быстро, так как времени мало, максимум48 часов. Парализацию можно остановить только при появлении самых первыхпризнаков. Если она все-таки случилась, пациент будет лежачим. Емуможно назначить только хороший уход", – пояснила онколог в изданию Teleprogramma.pro.Напомним, что слухи о больной раком мозга Анастасии Заворотнюк появились буквально на днях. Сообщалось, что артистку якобы выписали из больницы, а после стало известно, что ее просто перевезли в другое медицинское учреждение в связи с парезом правой части тела.