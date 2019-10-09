Рост российской экономики в 2019 году составит 1%. Такой прогноз дает Всемирный банк. Кроме того, организация ухудшила прогноз на 2020 год: отечественный финансовый сектор увеличится на 1,7%, а не на 1,8%, как предполагалось ранее.

Рост российской экономики в 2019 году составит 1%. Такой прогноз дает Всемирный банк. Кроме того, организация ухудшила прогноз на 2020 год: отечественный финансовый сектор увеличится на 1,7%, а не на 1,8%, как предполагалось ранее, пишет агентство ТАСС.Негативных факторов, замедляющих рост российской экономики, несколько. Среди них продление санкций, снижение добычи нефти и попадание загрязненных углеводородов в нефтепровод "Дружба".Также специалисты Всемирного банка считают, что повышение налога на добавленную стоимость привело к снижению розничной торговли. Это, в свою очередь, негативно сказалось на российском финансовом секторе.Что касается цен на нефть, то они пока будут снижаться: на 3,4% в 2019 году, на 1,5% в 2020 году. Небольшой рост в 0,7% начнется только в 2021 году.