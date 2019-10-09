Вторая попытка развести войска готовится в Донбассе. Процедура должна стартовать 9 октября с запуска сигнальных ракет с обеих сторон.

Вторая попытка развести войска готовится в Донбассе. Процедура должна стартовать 9 октября с запуска сигнальных ракет с обеих сторон, сообщает телеканал "Россия 24".Подразделения вооруженных сил Украины и непризнанных республик должны отойти минимум на километр от линии фронта в районах поселков Золотое и Петровское, после чего обезвредить минные поля и разобрать укрепления. Вся процедура займет около месяца.Напомним, первая попытка развести войска была предпринята в понедельник, 7 октября. Однако украинская армия начала обстрелы Донецка и поселка Старомихайловка.Кроме того, сообщается, что в Золотое начинают съезжаться вооруженные бойцы украинских националистических организаций. Если подразделения ВСУ уйдут из поселка, то их позиции планируют занять радикалы.