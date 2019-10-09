Российский теннисист Карен Хачанов добыл себе путевку в третий круг турнира категории АТР 1000, проходящего в китайском Шанхае. В матче второго круга россиянин одержал победу над американцем Тейлором Фритцем.

Российский теннисист Карен Хачанов добыл себе путевку в третий круг турнира категории АТР 1000, проходящего в китайском Шанхае. В матче второго круга россиянин одержал победу над американцем Тейлором Фритцем.Хачанов обыграл соперника в двух сетах. Итоговый счет 6:2, 6:4 в пользу второй ракетки России. Общая продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. Соперником российского теннисиста по 1/8 финала станет итальянец Фабио Фоньини, в своем матче обыгравший Энди Маррея.Хачанов имеет на турнире седьмой номер посева, в то время как Фоньини – десятый. Их очный матч состоится десятого октября.