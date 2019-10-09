Сын известного фигуриста Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской – Саша, несмотря на свой юный возраст, работает наравне со взрослыми. Шестилетний мальчик добился немалых успехов в спорте и стал самостоятельной звездной единицей, однако возрастающая популярность его скорее тяготит, нежели радует.

Сын известного фигуриста Евгения Плющенко и музыкальногопродюсера Яны Рудковской – Саша, несмотря на свой юный возраст, работает наравнесо взрослыми. Шестилетний мальчик добился немалых успехов в спорте и стал самостоятельнойзвездной единицей, однако возрастающая популярность его скорее тяготит, нежелирадует.В официальном аккаунте "Инстаграм" Саши Плющенко сегодня, 9октября, появилась свежая видеозапись. В кадре мальчик готовится к выходу налед, вспоминая основные элементы своего выступления.Ребенка раздражают фотографы, которые не дают емусосредоточиться на подготовке. "Я вам сказал, не снимайте! Я сейчас буду кататься",– возмущенно закричал Саша Плющенко на людей с камерами.Женщина за кадром, попыталась успокоить мальчика. Онаотметила, что он, мол, будущая звезда фигурного катания, поэтому долженпривыкать к вниманию репортеров.Сын Рудковской и Плющенко не растерялся, он продолжил гнутьсвою линию. Саша подчеркнул, что его надо снимать в костюме для выступления, ане в куртке, которая портит его внешний вид.Напомним, сейчас Саша Плющенко радует публику в Риме. ЕвгенийПлющенко отвел для сына одну из главных ролей в шоу "Опера на льду". Мальчикотлично справляется со своей задачей.Отметим, что наследник знает,что такое тяжелый ежедневный труд. Шестилетний Саша ежедневно тренируется под предводительствомсвоего знаменитого отца. Отметим, что в следующем году нагрузки для ребенкастанет больше – он пойдет в первый класс. "В обычной школе рядом с академией,где он тренируется, но со свободным посещением, так как будет заниматься срепетирами еще дома в связи со сложным графиком тренировок", – написала ,отвечая на вопросы одной из подписчиц.