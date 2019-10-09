Сын известного фигуриста Евгения Плющенко и музыкального
продюсера Яны Рудковской – Саша, несмотря на свой юный возраст, работает наравне
со взрослыми. Шестилетний мальчик добился немалых успехов в спорте и стал самостоятельной
звездной единицей, однако возрастающая популярность его скорее тяготит, нежели
радует.
Сын известного фигуриста Евгения Плющенко и музыкального
продюсера Яны Рудковской – Саша, несмотря на свой юный возраст, работает наравне
со взрослыми. Шестилетний мальчик добился немалых успехов в спорте и стал самостоятельной
звездной единицей, однако возрастающая популярность его скорее тяготит, нежели
радует.
В официальном аккаунте "Инстаграм" Саши Плющенко сегодня, 9
октября, появилась свежая видеозапись. В кадре мальчик готовится к выходу на
лед, вспоминая основные элементы своего выступления.
Ребенка раздражают фотографы, которые не дают ему
сосредоточиться на подготовке. "Я вам сказал, не снимайте! Я сейчас буду кататься",
– возмущенно закричал Саша Плющенко на людей с камерами.
Женщина за кадром, попыталась успокоить мальчика. Она
отметила, что он, мол, будущая звезда фигурного катания, поэтому должен
привыкать к вниманию репортеров.
Сын Рудковской и Плющенко не растерялся, он продолжил гнуть
свою линию. Саша подчеркнул, что его надо снимать в костюме для выступления, а
не в куртке, которая портит его внешний вид.
Напомним, сейчас Саша Плющенко радует публику в Риме. Евгений
Плющенко отвел для сына одну из главных ролей в шоу "Опера на льду". Мальчик
отлично справляется со своей задачей.
Отметим, что наследник знает,
что такое тяжелый ежедневный труд. Шестилетний Саша ежедневно тренируется под предводительством
своего знаменитого отца. Отметим, что в следующем году нагрузки для ребенка
станет больше – он пойдет в первый класс. "В обычной школе рядом с академией,
где он тренируется, но со свободным посещением, так как будет заниматься с
репетирами еще дома в связи со сложным графиком тренировок", – написала ,
отвечая на вопросы одной из подписчиц.