Беременная невеста Тимати Анастасия Решетова буквально на днях должна родить. Девушка активно делится своими мыслями и переживаниями по поводу скорых родов.

Беременная невеста Тимати Анастасия Решетова буквально на днях должна родить. Девушка активно делится своими мыслями и переживаниями по поводу скорых родов.Сейчас модель плотно питается и много отдыхает, но тем не менее не забывает следить за собой. Анастасия часто выкладывает свои фотографии в социальные сети, оставляя к ним забавные тексты. В этот раз она показалась в удобной одежде и рассказала о том, что поправилась.Примечательный снимок девушка опубликовала на личной странице в социальной сети "Инстаграм". На нем невеста Тимати позирует на фоне принта с Джином из знаменитого диснеевского мультика "Аладдин". Впрочем, внимание привлекает не столько примечательный фон."Какая я уже плюшечка все -таки 😊 Чувствую, придется изрядно попотеть несколько месяцев, чтобы вернуть былую талию, если ее вообще можно вернуть из 6000 в 60 😂(Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим.ред.)", – написала девушка под милым снимком.Тем не менее, она отметила, что сейчас ждет знаменательного события больше всего в своей жизни. Анастасия уточнила, что в ее голове, в последнее время, обитают только мысли о самом процессе родов и о том, что будет после него.Поклонники также не остались в стороне. Многие поспешили выразить комплименты будущей маме наследника Тимати, а некоторые даже позволили себе пошутить с моделью: "Сменили картину) так так "Дорогой, я хочу переклеить обои" 😂 и сало с арбузом)", "И даже если вы плюшечка, то все равно вы красивая. Беременность вам к лицу 😻", "Самая красивая плюшечка 💕", "Женщина самая красивая в этот период".