Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев поделился одним из своих больших страхов. Мужчина признался, что даже закрывает в другой комнате свой смартфон по вечерам.

Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев поделился одним из своих больших страхов. Мужчина признался, что даже закрывает в другой комнате свой смартфон по вечерам.Медиа-персона откровенно признался, что потребляет очень много разнообразного контента за сутки. В основном, это ролики на видеохостинге YouTube. К тому же, если экс-супруг Фриске не может воспринимать визуальную составляющую, он нередко просто слушает, о чем говорят в материале.На своей личной странице в социальной сети "Инстаграм" телеведущий рассказал, что подобное заставляет его думать, будто бы все его знакомые постоянно заняты какими-то важными делами, а он один прохлаждается. Он даже оставил в подписи к фото самокритичные высказывания."У меня складывается ощущение, будто все, накого я подписан бесконечно заняты делом, бесконечно генерят контент, вто время как я, слушая их, ощущаю себя бесконечным тупым потребителем илентяем", – уточнил Шепелев, – "Они все говорят и говорят, шутят, танцуют, обсуждают, учат, а ямолчу, слушаю и совсем не становлюсь умнее или наполненнее, а скореенаоборот (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим.ред.)"Телеведущий отметил, что сложившаяся ситуация пугает его. Он добавил, что сейчас в мире сложилась такая ситуация, что человек потребляет огромное количество информации, но не успевает и не желает его полностью воспринять и переварить."Приходя домой вечерами, я закрываю телефон вдальней комнате, чтобы хотя бы несколько часов посвятить настоящимчувствам и живому общению", – дополнил Дмитрий. В конце он поинтересовался у своих подписчиков, боятся ли они своих гаджетов.