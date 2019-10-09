Во вторник, 8 октября, стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из больницы. Родные пытались вывезти ее тайно, но некоторые успели разглядеть артистку, которая в настоящее время борется с раком мозга. Кроме того, стало известно, что актрису парализовало.

Во вторник, 8 октября, стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из больницы. Родные пытались вывезти ее тайно, но некоторые успели разглядеть артистку, которая в настоящее время борется с раком мозга. Кроме того, стало известно, что актрису парализовало.Как сообщает StarHit, ссылаясь на очевидцев, болезненное состояние отразилось на внешности Заворотнюк. Ее везли на каталке, голова актрисы была в косынке, на глазах — темные очки. Отмечается, что Анастасия сильно располнела. "От былой красоты не осталось и следа", — сообщили очевидцы.Состояние Заворотнюк оценивается как тяжелое. По некоторым данным, артистка сейчас наблюдается в столичном медицинском центре для восстановления тяжелобольных. Заворотнюк не может двигаться самостоятельно, поскольку у нее развился парез правой части тела, парализована правая рука.Отмечается, что медики пытаются восстановить былую подвижность артистки. Они проводят с ней занятия в зале эрготерапии, устраивают водные процедуры. При этом возле клиники постоянно дежурит карета скорой помощи, а родные не отходят ни на минуту от Заворотнюк, сменяя друг друга.Специалист по паллиативной помощи онкологического института Гузель Абузарова прокомментировала состояние актрисы. По ее словам, если при онкологии парализация только начинается, то быстрыми мерами терапевт может помочь. Специалист отметила, что остановить недуг можно только при появлении самых первых признаков, сообщает Teleprogramma.pro.Состояние актрисы порождает множество слухов, поскольку близкие никак не комментируют ее здоровье. Накануне появилась информация о том, что Заворотнюк якобы умерла, но один из друзей опроверг это.Некоторые пытаются нажиться на состоянии артистки. Например, якобы сотрудница медицинского центра, где проходила лечение Заворотнюк, предлагала ее фотографии и видео, сделанные в больнице.Также не осталась в стороне скандальный блогер Лена Миро, озаглавившая свой пост словами "Почему не умирает Заворотнюк?". По ее мнению, ситуация "попахивает разводом".