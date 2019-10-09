Впервые во Владимире!

Известные московские поэты Арс-Пегас и Павел Быков выпустили новые книги стихов и впервые едут во Владимир, чтобы рассказать о них своим читателям!Арс-Пегас – столичный поэт, идейный вдохновитель и создатель «ЛитПонов» – Литературных понедельников – музыкально-поэтических вечеров, суммарное количество которых в 2017 году перевалило за 200 За 10 долгих лет в проекте успели поучаствовать тысячи поэтов и музыкантов совсей России и стран ближнего зарубежья.Павел Быков – писатель, преподаватель истории и культурологии, журналист, рок-музыкант, лидер группы «Фронт наружу», автор книг стихов «Карточный домик» (2011), «Каменный век» (2017) и «сНЕгодность» (2019), музыкально-поэтического альбома One More (2017). В марте 2019 года представил свою новую книгу стихов «сНЕгодность» на 20 площадках страны.Поэты познакомят со своим творчеством и с удовольствием ответят на вопросы гостей встречи.Встреча пройдет 13 октября в 18 в корпусе на пр. Строителей, 23Вход свободный.