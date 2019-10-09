Полиция нашла их у него в багажнике

В Александровском районе возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в краже с предприятия инструментов на сумму более 100 тысяч рублей, сообщают в УМВД России по Владимирской области.В сентябре в полицию обратился представитель строительной организации в Александрове, заявивший о пропаже инструментов. Сотрудники органов через сутки нашли подозреваемого, 24-летнего местного жителя. Установлено, что он дождался, пока строители уйдут с работы, выломал дверь в помещение и похитил оттуда чемоданы с инструментами, а также сварочный аппарат.Похищенное имущество нашли в багажнике у обвиняемого. Уголовное дело было направлено в суд.