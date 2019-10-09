Пострадавший месяц лежал в больнице

СледКом по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Гусь-Хрустального, который, будучи пьяным, сбил за рулем пешехода, а при попытке задержания пытался избить полицейских.Следствием было установлено, что 7 апреля обвиняемый, находясь за рулем своего «ВАЗ-21» не справился с управлением и выехал на обочину, где сбил водителя «Тойота», проверявшего поломку в своей машине.Очевидцы ДТП вызвали на место «скорую» помощь и сотрудников ГИБДД, однако обвиняемый, схватив бутылку спиртного, убежал в лес. Спустя некоторое время он вернулся на место происшествия и был задержан полицией. В отделении он вел себя крайне агрессивно: матерился, оскорблял сотрудников органов, а в какой-то момент и вовсе попытался избить.Пострадавший водитель «Тойота» в течение месяца проходил лечение в стационарах нейрохирургического и нейротравматического отделений федеральной клиники, а затем длительное время лечился в амбулаторных условиях.Обвиняемый признал свою вину в полной мере, пояснив, что сам не ведал, что творит из-за того, что был пьян. Уголовное дело было направлено в суд.