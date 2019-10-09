В Красносельском за его качество ручаются
В эти осенние дни, как и в других сельскохозяйственных предприятиях области, в хозяйстве Юрьев-Польского района кипит работа.
Сколько ещё надо успеть до наступления сезона сплошных дождей, холодов, а затем снегопадов и мороза!
И хотя основные работы по уборке зерновых и силоса уже закончены, люди и техника не простаивают, а трудятся буквально от рассвета до темна. Таким режимом рабочего дня на селе вряд ли кого удивишь. Ведь в сельском хозяйстве работают только те, кто хорошо знаком с тяжёлым трудом, не боится его, любит и уважает землю и всё живое.
Есть такие хозяйства, куда приезжаешь и понимаешь, что российская деревня сумела сохранить устои, на которых держалась всегда. И основание этому - сплочённый коллектив и сильный руководитель. Как в СПК «Красносельское».
Только высшего качества
О хозяйстве рассказывает его председатель Владимир Кузнецов:
«История колхоза, тогда он назывался «Рассвет», началась ещё в 1935 году. Потом его несколько раз переименовывали, реорганизовывали. «Красносельское» же упоминается с 1965 года.
Сейчас его полное название Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «Красносельское». Мы разводим крупный рогатый скот, производим сырое молоко. В хозяйстве 1857 голов чёрно-пёстрой породы, в том числе 900 дойных коров.
В 2010 году мы запустили вновь построенный комплекс на 1000 голов, продолжаем своими силами реконструировать животноводческие дворы. Хозяйство не стоит на месте, развивается, совершенствуется».
Грамотный уход, продуманная организация, работа с душой - рогатые подопечные откликаются на заботу и дают хорошие удои - 6900 литров молока в год на одну корову.
«Молоко мы сдаём только высшего качества,- продолжает Владимир Николаевич. – Оно у нас живое! Судите сами: 4% жирности, белок – 3,3 %. К примеру, дважды в неделю продаём молоко и нашим сотрудникам, и жителям Юрьева-Польского. Без ложной скромности скажу: выстраиваются очереди. В день продаём по 600-700 литров.
А вообще «география» нашей продукции обширная. Его берут молокозаводы из разных регионов России. Долгое время сотрудничали с перерабатывающими заводами Пензы: они приобретали у нас молоко для производства детского питания, охотно брали нашу продукцию и сыровары.
К слову, «экономика» сейчас такая, что приходится поневоле выбирать. Например, нам выгоднее отвезти молоко за 300 км в Нижегородскую область, чем сдавать на наши, местные перерабатывающие заводы, которые предлагают меньшую закупочную цену.
О своей переработке пока не задумываемся: нужно сначала найти рынки сбыта, ведь проблема сдать молоко в крупные сети остаётся актуальной, в них войти поставщиком по-прежнему трудно», - рассказывает хозяин.
И себе, и соседям
«Наше хозяйство - ещё и племенной завод. Выращиваем телят: бычков сдаём на мясо, а тёлочек растим для воспроизводства. Наш племенной скот с удовольствием покупают во многих хозяйствах нашей области.
Большое подспорье, что корма у нас, в основном, свои: мы ещё и растениеводством занимаемся. Зерновые культуры - ячмень, пшеницу, овёс выращиваем и для себя, и на продажу.
В этом году уже собрали озимые – по 30 с небольшим центнеров с гектара. Результат для лета, которое сначала было засушливым, а потом заливало дождями, не плохой. Заготовили и для себя, и продали больше 150 тонн семян озимой пшеницы в другие хозяйства области. Семена – районированные, хорошо себя зарекомендовали и у нас, и в северных регионах, поэтому их закупают сельхозпредприятия Вологодской, Архангельской и других областей.
Сеем на силос многолетние и однолетние травы, кукурузу. Корма заготавливаем с запасом: и нам хватит, и соседним районам, у которых урожай был меньше».
Нам повезло
Глава хозяйства Владимир Кузнецов считает, что стабильным положением и развитием предприятие во многом обязано своим замечательным труженикам. Заслуги животноводов очевидны: по итогам 2018 года «Красносельское» заняло 3-е место в области. А на недавнем районном празднике «Рябиновое ополье» в честь 90-летия Юрьев-Польского района и 75-летия области, СПК, кстати, единственное из сельхозпредприятий района, получил очередную заслуженную награду. Есть, чем гордиться.
В хозяйстве работают 140 человек. В основном, коллектив довольно молодой, но уже с опытом, знаниями, силами и главное, с желанием работать.
По словам Владимира Николаевича, средняя зарплата на предприятии - около 30 тысяч рублей. Тут действует один закон: кто не ленится – тот зарабатывает: зарплата трактористов, к примеру, в «горячий сезон» доходит и до 95 тысяч. Но и трудятся «от зари до зари».
«В сельском хозяйстве случайные люди не задерживаются. День пропустил, потом год навёрстывать придётся. Это не станок, на котором выключил рубильник, а через 2 дня пришёл и снова точишь деталь, как ни в чём не бывало. У нас - живой процесс, который не остановишь: надо кормить, поить, доить, лечить, убирать за животными. Так что остаются и работают только самые стойкие, самые ответственные, искренне болеющие за дело люди.
Нам повезло, у нас сложилась надёжная команда – мы, что называется, смотрим в одну сторону, разногласий практически нет.
Не один десяток лет в хозяйстве работает Владимир Борисович Шеногин -заслуженный агроном РФ. Только в апреле этого года ушла на заслуженный отдых в возрасте 70 лет заслуженный зоотехник России Александра Федотовна Пашкова.
Не могу не сказать о главном инженере – заместителе директора – Шилове Николае Владимировиче, главном бухгалтере - Светлане Александровне Сидоровой. Это сотрудники, опытные профессионалы, на которых всегда можно положиться.
Тракторно - полеводческую бригаду возглавляет бригадир Наталья Юрьевна Климова. Коллектив мужской, но эту молодую, энергичную женщину все слушаются беспрекословно. Их труд не остаётся незамеченным: бригада была занесена на районную галерею славы», - говорит Кузнецов.
Сам Кузнецов – практически всю жизнь в сельском хозяйстве: начинал в «Шихобалове», где жила его семья, простым рабочим. Затем, получив высшее образование, возглавил там по рекомендации Сергея Витальевича Монастырского, директора хозяйства, животноводческий комплекс. А спустя 3 года, в 2009 году, ему предложили руководить «Красносельским». За 10 лет работники СПК трижды переизбирали его председателем. Единогласно.