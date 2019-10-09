В Красносельском за его качество ручаются

В эти осенние дни, как и в других сельскохозяйственных предприятиях области, в хозяйстве Юрьев-Польского района кипит работа.Сколько ещё надо успеть до наступления сезона сплошных дождей, холодов, а затем снегопадов и мороза!И хотя основные работы по уборке зерновых и силоса уже закончены, люди и техника не простаивают, а трудятся буквально от рассвета до темна. Таким режимом рабочего дня на селе вряд ли кого удивишь. Ведь в сельском хозяйстве работают только те, кто хорошо знаком с тяжёлым трудом, не боится его, любит и уважает землю и всё живое.Есть такие хозяйства, куда приезжаешь и понимаешь, что российская деревня сумела сохранить устои, на которых держалась всегда. И основание этому - сплочённый коллектив и сильный руководитель. Как в СПК «Красносельское».Только высшего качестваО хозяйстве рассказывает его председатель Владимир Кузнецов:«История колхоза, тогда он назывался «Рассвет», началась ещё в 1935 году. Потом его несколько раз переименовывали, реорганизовывали. «Красносельское» же упоминается с 1965 года.Сейчас его полное название Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «Красносельское». Мы разводим крупный рогатый скот, производим сырое молоко. В хозяйстве 1857 голов чёрно-пёстрой породы, в том числе 900 дойных коров.В 2010 году мы запустили вновь построенный комплекс на 1000 голов, продолжаем своими силами реконструировать животноводческие дворы. Хозяйство не стоит на месте, развивается, совершенствуется».Грамотный уход, продуманная организация, работа с душой - рогатые подопечные откликаются на заботу и дают хорошие удои - 6900 литров молока в год на одну корову.«Молоко мы сдаём только высшего качества,- продолжает Владимир Николаевич. – Оно у нас живое! Судите сами: 4% жирности, белок – 3,3 %. К примеру, дважды в неделю продаём молоко и нашим сотрудникам, и жителям Юрьева-Польского. Без ложной скромности скажу: выстраиваются очереди. В день продаём по 600-700 литров.А вообще «география» нашей продукции обширная. Его берут молокозаводы из разных регионов России. Долгое время сотрудничали с перерабатывающими заводами Пензы: они приобретали у нас молоко для производства детского питания, охотно брали нашу продукцию и сыровары.К слову, «экономика» сейчас такая, что приходится поневоле выбирать. Например, нам выгоднее отвезти молоко за 300 км в Нижегородскую область, чем сдавать на наши, местные перерабатывающие заводы, которые предлагают меньшую закупочную цену.О своей переработке пока не задумываемся: нужно сначала найти рынки сбыта, ведь проблема сдать молоко в крупные сети остаётся актуальной, в них войти поставщиком по-прежнему трудно», - рассказывает хозяин.И себе, и соседям«Наше хозяйство - ещё и племенной завод. Выращиваем телят: бычков сдаём на мясо, а тёлочек растим для воспроизводства. Наш племенной скот с удовольствием покупают во многих хозяйствах нашей области.Большое подспорье, что корма у нас, в основном, свои: мы ещё и растениеводством занимаемся. Зерновые культуры - ячмень, пшеницу, овёс выращиваем и для себя, и на продажу.В этом году уже собрали озимые – по 30 с небольшим центнеров с гектара. Результат для лета, которое сначала было засушливым, а потом заливало дождями, не плохой. Заготовили и для себя, и продали больше 150 тонн семян озимой пшеницы в другие хозяйства области. Семена – районированные, хорошо себя зарекомендовали и у нас, и в северных регионах, поэтому их закупают сельхозпредприятия Вологодской, Архангельской и других областей.Сеем на силос многолетние и однолетние травы, кукурузу. Корма заготавливаем с запасом: и нам хватит, и соседним районам, у которых урожай был меньше».Нам повезлоГлава хозяйства Владимир Кузнецов считает, что стабильным положением и развитием предприятие во многом обязано своим замечательным труженикам. Заслуги животноводов очевидны: по итогам 2018 года «Красносельское» заняло 3-е место в области. А на недавнем районном празднике «Рябиновое ополье» в честь 90-летия Юрьев-Польского района и 75-летия области, СПК, кстати, единственное из сельхозпредприятий района, получил очередную заслуженную награду. Есть, чем гордиться.В хозяйстве работают 140 человек. В основном, коллектив довольно молодой, но уже с опытом, знаниями, силами и главное, с желанием работать.По словам Владимира Николаевича, средняя зарплата на предприятии - около 30 тысяч рублей. Тут действует один закон: кто не ленится – тот зарабатывает: зарплата трактористов, к примеру, в «горячий сезон» доходит и до 95 тысяч. Но и трудятся «от зари до зари».«В сельском хозяйстве случайные люди не задерживаются. День пропустил, потом год навёрстывать придётся. Это не станок, на котором выключил рубильник, а через 2 дня пришёл и снова точишь деталь, как ни в чём не бывало. У нас - живой процесс, который не остановишь: надо кормить, поить, доить, лечить, убирать за животными. Так что остаются и работают только самые стойкие, самые ответственные, искренне болеющие за дело люди.Нам повезло, у нас сложилась надёжная команда – мы, что называется, смотрим в одну сторону, разногласий практически нет.Не один десяток лет в хозяйстве работает Владимир Борисович Шеногин -заслуженный агроном РФ. Только в апреле этого года ушла на заслуженный отдых в возрасте 70 лет заслуженный зоотехник России Александра Федотовна Пашкова.Не могу не сказать о главном инженере – заместителе директора – Шилове Николае Владимировиче, главном бухгалтере - Светлане Александровне Сидоровой. Это сотрудники, опытные профессионалы, на которых всегда можно положиться.Тракторно - полеводческую бригаду возглавляет бригадир Наталья Юрьевна Климова. Коллектив мужской, но эту молодую, энергичную женщину все слушаются беспрекословно. Их труд не остаётся незамеченным: бригада была занесена на районную галерею славы», - говорит Кузнецов.Сам Кузнецов – практически всю жизнь в сельском хозяйстве: начинал в «Шихобалове», где жила его семья, простым рабочим. Затем, получив высшее образование, возглавил там по рекомендации Сергея Витальевича Монастырского, директора хозяйства, животноводческий комплекс. А спустя 3 года, в 2009 году, ему предложили руководить «Красносельским». За 10 лет работники СПК трижды переизбирали его председателем. Единогласно.