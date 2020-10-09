Количество занятых коек в стационарах растет.

Количество занятых коек в стационарах растет.За последние сутки еще два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 не справились с болезнью. По официальным данным, с начала пандемии в области уже 237 жителей с коронавирусом скончались. Выздоровело 6 068 человека, за последние 24 часа – 22.Общее число заболевших – 7 772. в регионе выявлено 56 случаев коронавируса.По состоянию на 8 октября в 12 медицинских организациях Владимирской области действует 723 койки для больных с новой коронавирусной инфекцией. 85 процентов из них заняты (614), свободны 109 коек.