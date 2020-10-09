Регистрация открылась накануне и будет идти всю неделю.

Жители области могут не только прикоснуться к истории, но и вспомнить правила русского языка. Регион вновь присоединился к Тотальному диктанту.Это общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатор акции - фонд "Тотальный диктант" из Новосибирска. Регистрация открылась накануне и будет идти всю неделю. Написать диктант можно будет очно и в режиме онлайн. Автором текста по традиции станет известный писатель.Татьяна Ковалёва, координатор проекта "Тотальный диктант" во Владимире: «Чтобы зарегистрироваться, зайдите на сайт Totaldict.ru. Там выберите город Владимир, интересную для вас площадку и зарегистрируйтесь на ней. Команда организаторов тотального диктанта очень ждет встречи с вами 17 октября в 14:00.».